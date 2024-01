Ludmilla manda indireta para Rodriguinho - Reprodução/Instagram

Ludmilla manda indireta para RodriguinhoReprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 20:48 | Atualizado 15/01/2024 20:49

A cantora Ludmilla mandou uma indireta para Rodriguinho após se apresentar no BBB 24 no último sábado (13). Depois de realizar o show na casa mais vigiada do Brasil, a cantora foi alvo de críticas do ex-integrante do grupo Travessos.

Em conversa com Wanessa Camargo e Yasmin Brunet na sala, o músico reclamou da música "Vem Amor, Bate Não Para", hit de Ludmilla: "Eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p*u na minha cara”.

O Rodriguinho problematizando a Ludmilla por ter cantado “Bate o piru na minha cara”



“eu não gosto e nunca vou gostar de uma palavra bate o p*u na minha cara”



mas gosta de agr3d1r mulher né? #BBB24 pic.twitter.com/QCJCzFQ2KM — JV (@jvve31) January 14, 2024

A fala de Rodriguinho viralizou nas redes sociais e durante apresentação no "Fervo da Lud", a artista performou a versão explícita da faixa e alfinetou: "Se ficar p*to é pior!". Confira:



te amo ludmilla debochando do rodriguinho enquanto canta vem amor, te amo pic.twitter.com/l27nGyJ7oY — let MALICIOSA (@ludsexssion) January 15, 2024

Silvana, mãe de Ludmilla, também se pronunciou sobre as críticas do brother. “Aí a música bater com um negócio na cara ele não gosta não né… mas bater em mulher ele gosta, isso aí é com ele mesmo", declarou nos Stories do Instagram. "Entendi vovô, entendi”.

Silvana, mãe de Ludmilla, fala sobre críticas de Rodriguinho a cantora:



“Aí a música bater com um negócio na cara ele não gosta não né… mas bater em mulher ele gosta, isso aí é com ele mesmo. […] Entendi vovô, entendi.” #BBB24 pic.twitter.com/A0GaHGnWKo — Tracklist (@tracklist) January 14, 2024