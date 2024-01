Rodriguinho do BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 15/01/2024 21:48 | Atualizado 15/01/2024 22:36

As falas e comportamento de Rodriguinho dentro do BBB 24 acendeu um alerta da TV Globo durante a primeira semana do reality show. De acordo com o site Folha de S. Paulo, a emissora teme que o ex-vocalista do grupo Os Travessos vire uma "nova Karol Conká". Para quem não lembra, a rapper esteve no elenco do BBB 21 e quebrou o recorde de rejeição do programa, deixando a edição com 99,2% de rejeição.

Nos últimos dias, o músico está viralizando nas redes por suas repetidas falas problemáticas sobre o corpo da modelo Yasmin Brunet e também por ameaçar a integridade física de Davi Brito. Por conta disso, o jornal afirma que a Globo teme que outro cancelamento nesta proporção aconteça e comprometa a carreira do cantor.

Enquanto os conflitos entre os confinados são ótimos para gerar engajamento e audiência, agradando os patrocinadores, o cancelamento também pode afastar famosos de participarem de futuras edições do programa. O site afirma ainda que a postura da Globo é observar atentamente os comportamentos de Rodriguinho.

Nesta segunda-feira (15), o artista relembrou a participação de Karol no reality e afirmou que não teme o cancelamento. "Eu, não sendo cancelado pela minha mulher e pelos meus filhos, pode o Brasil inteiro me cancelar. Não estou nem aí. Só quero chegar e minha mulher falar que está tudo bem. Vamos embora", afirma o cantor.

Em seguida, ele revelou o que faria caso fosse cancelado pelo país: "Me tranco no quarto com ela e espero o próximo cancelamento. Quando 'descancelarem', e tiver um cancelado mais do que eu, porque é isso....O cancelamento é até chegar ao próximo. É igual fofoca".

"A Karol Conká... Ela foi canceladíssima e já gostam dela de novo. Não tem essa conversa. Eu achava que o que ela fez… Se eu tivesse aqui, ia acontecer a mesma coisa que todo mundo, todo mundo ficou quieto enquanto ela brigava com o moleque", completou Rodriguinho.