Alexandre Correa e Ana Hickmann - Reprodução / Instagram

Alexandre Correa e Ana HickmannReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 16:22 | Atualizado 17/01/2024 16:28

Rio - A defesa de Ana Hickmann se pronunciou sobre uma notícia veiculada afirmando que Alexandre Correa teria pedido urgência no pedido de divórcio após os boatos de que a apresentadora estaria namorando Edu Guedes.

fotogaleria

"As medidas para o divórcio foram tomadas pela Ana Hickmann imediatamente após a agressão, ocorrida no início de novembro. É notória a necessidade de Alexandre em se mostrar como vítima, quando, na verdade, é o agressor. Trata-se de mais uma tentativa de tumultuar os processos e desgastar a imagem da apresentadora, como vem fazendo há meses", disse a assessoria da atriz em nota enviada ao DIA nesta quarta-feira, 17.

Segundo o site Notícias da TV, o ex-marido da apresentadora alegou que a divulgação de fotos e vídeos de Ana com Edu Guedes está prejudicando psicologicamente o filho deles, Alexandre Hickmann Correa, de nove anos. "Está vendo tudo isso e sofrendo com as atitudes injustificadas da mãe", diz um trecho.



O empresário apresentou uma declaração pública sobre o divórcio nesta quarta-feira (17) e afirmou que a medida é "urgente" e que é preciso dar início à partilha de bens deles 'o quanto antes'.

A assessoria de Ana Hickmann nega que ela esteja namorando Edu Guedes. "A Ana segue solteira", disse, afirmando que eles tiveram um encontro no final do ano, "totalmente por acaso", porque ambos estavam com suas famílias em um mesmo resort.

Alexandre Correa ainda acusou a apresentadora de traí-lo com o chef de cozinha. Segundo ele, testemunhas apontam que o relacionamento de Ana e Edu Guedes teria começando antes de 11 de novembro, mesmo dia em que ela o denunciou por violência doméstica após uma briga dentro da casa da família.