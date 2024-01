Maraisa sofre acidente em piscina de resort em Maceió - Reprodução

Publicado 17/01/2024 15:56 | Atualizado 17/01/2024 16:07

Rio - Maraisa, da dupla com Maiara, sofreu um acidente em um resort que está hospedada em Maceió, Alagoas, na tarde da última terça-feira (16). Em nota, a assessoria de imprensa da cantora informou que ela foi socorrida e, apesar do susto, está bem, sem dar mais detalhes do ocorrido.

"No final da tarde de ontem, 16 de janeiro, Maraisa, dupla de Maiara, sofreu um incidente no Resort onde estava hospedada (Reserva do Patcho - Porto de Pedras/AL), foi conduzida para um hospital em Maceió/AL, onde foi prontamente atendida e passa bem. A agenda de shows da dupla segue normalmente", diz o comunicado.

Até o momento, Maraisa não se pronunciou sobre o ocorrido.