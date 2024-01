Vídeo antigo do influenciador Álvaro viraliza com o anúncio da terceira gravidez de Virginia Fonseca - Reprodução/Twitter

Publicado 17/01/2024 22:05

"A primeira filha da Virginia deve tá chorando porque a cada nove meses a herança diminui", escreveu um usuário do X, o antigo Twitter. Um vídeo do influenciador Álvaro também acabou viralizando após o anúncio da gravidez. Nele, o comediante surge com diversos bebês de plástico presos por todo o seu corpo enquanto grava uma dancinha para o Tiktok. "A Virginia em 2035", brincou o amigo do casal na legenda do clipe publicado em 2022.Outro assunto bastante presente nas piadas é "o desejo" de reencarnar como o próximo herdeiro dos influenciadores para aproveitar do seu vasto patrimônio. "Tenho exatos nove meses pra morrer e renascer como a herdeira da Virginia e do Zé Felipe", afirmou uma pessoa. "A Virginia grávida e podia tanto ser eu dentro daquela arca de Noé", lamentou outra. "Bebê da Virginia deve tá contando nota de 200 dentro do útero neste momento. Quem me dera, senhor", admitiu mais uma.Alguns perfis ainda foram além e decidiram usar conteúdos de mídia para ilustrarem seus comentários engraçados: