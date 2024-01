Jaque Ciocci e Edu Guedes - Reprodução/Instagram

Jaque Ciocci e Edu GuedesReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 13:49

Rio - Jaque Ciocci revelou nesta quarta-feira (17), por meio das redes sociais, que chegou ao fim o seu relacionamento com Edu Guedes. Ela, porém, não revelou o motivo do término.

O assunto veio a tona após a influenciadora digital e ex-bailarina de Faustão responder perguntas de seus seguidores.

Um deles indagou se ela está estava solteira, no que respondeu de forma enfática "Sim, desde novembro do ano passado".

Ciocci e Guedes se conheceram em 2022, quando ela trabalhava para a extinta atração de Faustão, na Band. O ex-casal havia oficializado o namoro em junho daquele ano.

Nesta segunda-feira (15), circulou a informação de que Edu Guedes estaria se envolvendo romanticamente com Ana Hickmann . Ambos negaram a especulação e afirmaram serem apenas amigos.