Monique Evans e Bárbara Evans

Publicado 17/01/2024 11:59 | Atualizado 17/01/2024 12:02

Rio - Bárbara Evans, de 32 anos, usou as redes sociais, nesta terça-feira, para conversar com os seguidores e aproveitou para comentar a possibilidade de participar do casamento da mãe Monique Evans, de 67, com a DJ Cacá Werneck. No Instagram, a modelo garantiu que estará presente no evento, marcado para o mês de maio.

"Claro que sim. E se tudo der certo, vamos com a família toda de carro", afirmou a influenciadora que, atualmente, vive no interior de São Paulo com os três filhos e o marido, Gustavo Theodoro. A celebração acontecerá na Ilha de Guaratiba, no Rio, num espaço cercado pela Mata Atlântica.

Em dezembro do ano passado, Monique Evans chegou a falar sobre a descoberta de sua bissexualidade e afirmou que se apaixonou por Cacá "à primeira vista". "No dia que eu conheci a Cacá, senti algo estranho. E a partir daí, comecei a pensar muito nela. Me perguntei se estava 'ensapatando'", confessou Monique, bem-humorada. "Tinha sido amor à primeira vista", acrescentou, na ocasião.

Na sequência, ao dizer como a filha, Bárbara Evans, agiu ao saber sobre sua orientação sexual, Monique afirmou que a modelo já desconfiava, antes mesmo de receber a confirmação. "Quando fui contar à Baby [apelido de Bárbara], ela disse que já sabia. Ela me conhece muito!", contou a loira.