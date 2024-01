Nath Finanças e Nathalia Arcuri - Reprodução/Instagram

Nath Finanças e Nathalia ArcuriReprodução/Instagram

Publicado 17/01/2024 16:25

Rio - Nath Finanças e Nathalia Arcuri são influenciadoras digitais com foco em planejamento financeiro e atualmente disputam o registro de uma mesma marca, chamada "Nath Play".

fotogaleria

Por meio das redes sociais, em vídeos que passaram a ser publicados nesta quarta-feira (17), Nath Finanças alega que Arcuri tem tentado prejudicá-la há pelo menos quatro anos.

"O problema agora é o Nath Play (serviço de streaming criado por ela), que também tenho registrado no INPI (Instituto Nacional da Propriedade Industrial) desde 2022 em uma classe e agora tentei adicionar em outros quesitos e dia 8 de janeiro de 2024 a outra criadora (Nathalia Arcuri) colocou advogado alegando ter direito sobre o Nath Play", começou ela.

Em seguida, frisou que o seu conteúdo é relevante, segundo ela, pois é direcionado às pessoas de baixa renda. "Não é de hoje que ela tenta me prejudicar. Ela tenta pegar o público do Nath Finanças, enquanto eu falo de educação financeira acessível. São quatro anos nisso. Se eu fosse tão irrelevante ela não estaria gastando dinheiro para entrar com processo no INPI. Não é sobre número de seguidores. É sobre relevância e de alguma forma incomodo".

Arcuri também se defendeu nas redes sociais, lembrando que criou o "Me poupe" há dez anos, após fazer uma transição de carreira - ela é jornalista por formação. "Se tem algum aprendizado que tiro disso, é que quanto mais você cresce, mais provações aparecem. Em 2012, eu decidi que ia me tornar a maior especialista de finanças do país. Eu não era ninguém. Mas sabia que dentro de mim eu tinha capacidade", refletiu.