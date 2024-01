Mirella Santos posa com sua gêmea, Mariely, e a prima das meninas, MC Loma, em festa de 'Despedida de Bucho' - Reprodução/Instagram

Mirella Santos posa com sua gêmea, Mariely, e a prima das meninas, MC Loma, em festa de 'Despedida de Bucho'Reprodução/Instagram

Publicado 31/01/2024 16:32 | Atualizado 31/01/2024 17:07

Rio - Mirella Santos, das Gêmeas Lacração, apostou em uma ideia criativa para aproveitar seus últimos momentos de gravidez. Nesta quarta-feira (31), a cantora compartilhou registros do segundo dia de festa da "Despedida do Bucho", que organizou para curtir com suas amigas antes da pequena Luna chegar.

fotogaleria

"Registrando cada momentinho", escreveu a artista na legenda de um dos cliques que postou do evento. Além de exibir seu barrigão de grávida sempre que possível, Mirella também fez questão de posar com todos os seus convidados para guardar a festa na memória, protagonizando cenas fofas com sua irmã Mariely e sua prima, MC Loma. O tema e as cores da comemoração foram inspirados pela estética da 'Farofa da Gkay' do ano passado, com tons de azul e rosa sempre presentes nos looks dos integrantes da despedida. A bebê é a primeira filha da influencer com seu marido, Gabriel Farias.Nos comentários, seguidores ficaram admirados com a criatividade da futura mamãe: "Tô amando acompanhar tudo! Adorei a ideia", contou uma internauta. "Tudo maravilhoso. Arrasaram muito! Vem Luninha!!", exclamou outra. "Eu acho lindo que mesmo com a fama ela não perdeu a essência das suas amizades, são as mesmas desde o início. Momentos especiais com pessoas especiais", afirmou uma terceira. "Tá muito divertido assistir pelos stories kkk Não aguento vocês", disse mais uma.