Chitãozinho se diverte ao ser comparado com Tom Cavalcante - Reprodução / Instagram

Chitãozinho se diverte ao ser comparado com Tom CavalcanteReprodução / Instagram

Publicado 17/01/2024 09:22 | Atualizado 17/01/2024 09:31

O cantor Chitãozinho, da dupla sertaneja com Xororó, usou as redes sociais para compartilhar uma situação inusitada com os seguidores na última terça-feira (16). Isso porque o artista foi confundido com o humorista Tom Cavalcante, que está em Los Angeles, nos Estados Unidos, com seu irmão.

"Quer dizer que, enquanto eu estou aqui na roça, no mato, o Xororó está em Los Angeles com outro parceiro? Passeando, fazendo festa... Ele é um grande irmão também. Agora estão formando a dupla Chitom e Xororó", brincou ele.

E completou: "Quando voltarmos, a gente retoma tudo. O Tom Cavalcante é de casa, ele pode. Um abraço para os dois, boas férias e aproveitem. A gente que não está aí, fica de longe curtindo vocês. Um abraço, Chitom e Xororó".

fotogaleria

A "confusão" começou logo após o pai de Sandy e Junior compartilhar um registro ao lado de Tom Cavalcante durante o passeio fora do país. "Juro que vi meu pai", escreveu Aline Lima, filha de Chitãozinho. "O Chitãozinho da Shopee", brincou um internauta.

O humorista também entrou na brincadeira: "Os invejosos vão dizer que não fui eu, Chitãozinho, que cantei no Réveillon da Paulista com meu mano voz de ouro Xororó. Contra evidências não há argumentos", escreveu ele.

Confira: