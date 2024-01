Mariely Santos desabafa sobre pressão para ser mãe - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 17:58 | Atualizado 16/01/2024 18:00

Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para desabafar sobre a pressão dos fãs para engravidar. De acordo com a influencer, a cobrança começou após Mirella Santos, sua irmã gêmea, anunciar que seria mãe pela primeira vez.

Nos Stories do Instagram, a jovem rebateu os comentários. "Tá uma chuva de gente engravidando, aí porque eu não engravido o povo acha que eu não posso ter filho. Agora vão me infernizar com isso a vida todinha. Eu abro o direct, e todo mundo acha que eu tenho obrigação de ter um filho agora só porque Mirella tá grávida", iniciou a madrinha de Melanie, filha de MC Loma.

Noiva de André Santis, Mariely afirmou que não tem planos para ser mãe em breve: "Minha gente, eu tenho 24 anos, tá? Eu me sinto uma adolescente, uma mocinha de 24 anos".

"Vai achando que pirralho é brincadeira, vai. 'Fique grávida, porque tem um monte de gente engravidando'. Não é assim não, meu amor, tem que estar preparada, disposta”, destacou. “Eu já me sinto assim pronta: se vier, veio. Eu não me previno, se tiver nos planos de Deus eu vou ter, mas com calma”.

"Isso porque eu sou nova e tenho 24 anos, imagina o povo que decidiu que não quer ter quer ter filho? A mulher não é obrigada a ter filho, a gente tem se a gente quiser. Pensa as blogueiras mais velhas, o que não são infernizadas?", completou.