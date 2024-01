Amaury Lorenzo interpretou o personagem Ramiro em Terra e Paixão - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/01/2024 14:21

O ator Amaury Lorenzo, intérprete do personagem Ramiro na novela Terra e Paixão, da Globo, está solteiro. De acordo com informações do colunista Valmir Moratelli, do site "Veja", o artista decidiu colocar um ponto final em seu relacionamento de anos com Sérgio Lobato.

Discretos quanto à vida amorosa, os dois evitavam publicar registros juntos. O ex-namorado de Amaury é jurado das escolas de samba de Carnaval de Vitória, no Espírito Santo, e diretor de cinema.

Em entrevista ao "Jornal Extra", o famoso já havia falado sobre sua orientação sexual. "Me considero um homem LGBTQIA+. Eu sei que o público tem curiosidade de saber sobre a minha sexualidade. Não tenho problema com relação a isso", declarou ele.

fotogaleria

Amaury Lorenzo, de Terra e Paixão, é revistado em aeroporto e relata racismo na abordagem

Amaury Lorenzo, no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, publicou um vídeo nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (12) e r O ator, no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, publicou um vídeo nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (12) e r egistrou o momento em que passava por uma revista aleatória no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

"Tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né. Pois é... Deve ser meu cabelo, minha pele", lamentou o intérprete de Ramiro na gravação.

Enquanto o artista registrava a revista no vídeo, um policial se aproximou e pediu para Amaury interromper a filmagem: "Querido, não pode gravar aqui não". Por fim, Lorenzo declarou: "A gente conversa depois".

Em nota, o aeroporto RIOgaleão afirmou que "repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade".