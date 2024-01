Davi e Yasmin Brunet no BBB 24 - Reprodução / TV Globo

Publicado 16/01/2024 12:38

O brother Davi, um dos participantes mais comentados do BBB 24 até então, divertiu os internautas mais uma vez durante a madrugada desta terça-feira (16). Isso porque, só depois de quase três semanas de reality show, ele descobriu a idade de Yasmin Brunet.

Tudo começou quando o motorista de aplicativo conversava com outros confinados da casa. A reação inesperada de Davi ao ouvir que a filha de Luiza Brunet tem 35 anos de idade rapidamente viralizou nas redes sociais.

No site X, antigo Twitter, além de se divertirem com a situação, o público também se identificou com Davi. "Foi a minha reação também, eu achando que tinha 22", disse um internauta. "Ela tem uma carinha de 18 e um corpo de 25", afirmou outro. "É isso! Ele com 21 anos admira a aparência que ela tem com 35, ou seja, ele enxerga a beleza que ela tem. Enquanto isso, os outros 'alecrins dourados' preferem julgar a aparência dessa mulher", lamentou um terceiro.

Vale lembrar que o participante enfrenta o terceiro paredão da edição ao lado de Beatriz e Lucas Pizane. Sob o comando de Tadeu Schmidit, o resultado da eliminação será revelado na noite desta terça-feira (16), ao vivo, logo após o capítulo da novela "Terra e Paixão".