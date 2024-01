Diego Braga era treinador e ex-lutador de MMA - Reprodução / Instagram

Diego Braga, treinador e ex-lutador de MMA, morreu na última segunda-feira (15), no Rio de Janeiro, após ir ao Morro do Banco, na Zona Oeste da cidade, em busca de uma moto furtada em outra comunidade da região. O , treinador e ex-lutador de MMA, morreu na última segunda-feira (15), no Rio de Janeiro, após ir ao Morro do Banco, na Zona Oeste da cidade, em busca de uma moto furtada em outra comunidade da região. O corpo do ex-atleta, que estava desaparecido, foi encontrado no início da noite

Lutador profissional de muay thai e MMA, Diego nasceu e foi criado na comunidade de Rio das Pedras, onde começou seus treinos. Ele se consagrou como lutador na equipe Ruas Vale-Tudo, do ex-UFC Marco Ruas, onde teve Pedro Rizzo como treinador.

A carreira profissional de Diego Braga no MMA teve início em 2003. Enfrentou grandes nomes como Charles do Bronx, Miltinho Vieira, Adriano Martins e Iliarde Santos. Além disso, treinou com Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro e Anderson Silva. O atleta se aposentou com 23 vitórias, oito derrotas e um empate em 2019, quando fez sua última luta.

Atualmente, Braga se dedicava a sua academia de artes marciais, Tropa Thai, localizada em Rio das Pedras. Na região, ele também realizava trabalhos sociais para afastar jovens da comunidade do crime e das drogas.

A vítima, que tinha apenas 44 anos, deixa o filho Gabriel Braga, grande destaque da equipe de sua academia, e a namorada, Julia Araujo, que lamentou a morte do atleta nas redes sociais. O caso está na Delegacia de Homicídios, que segue com a investigação.