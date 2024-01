Diego Braga - Reprodução / Instagram

Tauã da Silva, de 18 anos, Diego Braga, 44, no Morro do Banco, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conhecido como 2B, ele confessou o crime. A Polícia Militar efetuou, nesta terça-feira (16), a prisão de, de 18 anos, suspeito de assassinar o lutador de MMA , 44, no Morro do Banco, Zona Oeste do Rio de Janeiro. Conhecido como 2B, ele confessou o crime.

De acordo com a PM, Tauã confirmou a ida da vítima à comunidade para "desenrolar a entrega da moto”, e que "quando pegaram o telefone dele viram que tinha contatos de milicianos de Rio das Pedras e da Muzema". Segundo o suspeito, Diego tentou fugir.

"O lutador tentou correr, mas foi pego e morto", declarou ele às autoridades. 2B ainda relatou a Polícia Militar do Rio de Janeiro que faz parte do tráfico de drogas e que os demais participantes do homicídio deixaram a favela.

Ex-atleta, Diego Braga estava desaparecido desde que saiu para procurar uma motocicleta furtada em outra comunidade da região. O corpo do atleta foi encontrado no início da noite de segunda-feira (15).

A vítima, que tinha apenas 44 anos, deixa o filho Gabriel Braga, grande destaque da equipe de sua academia, e a namorada, Julia Araujo, que lamentou a morte do atleta nas redes sociais. O caso está na Delegacia de Homicídios, que segue em busca dos comparsas de Tauã.