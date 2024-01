Belle Silva e Thiago Silva em vídeo - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 21:06 | Atualizado 16/01/2024 21:10

Belle Silva viralizou nas redes sociais nesta terça-feira (16) após publicar um vídeo assistindo ao Big Brother Brasil 24 com o marido, Thiago Silva. Na gravação, os dois aparecem no sofá conferindo o reality show da TV Globo e o jogador de futebol foi acusado pela web de tratar a companheira com indiferença pela segunda vez.

"Tem alguém viciado em BBB aí! Não pode pegar o controle. Eu que fofoco para saber da vida dos outros... vai cuidar da tua vida, varão. Deixar tua mulher ir, não quer. Eu não vou porque ele não deixa, pra ninguém ficar sabendo da minha vida", declarou Belle nos Stories Instagram enquanto filmava Thiago, que sequer encarou a câmera do celular.

"Mas ele gosta de ficar sabendo da vida dos outros. Libera para a tua mulher ir para o BBB e você ficar assistindo", completou ela, enquanto o jogador do Chelsea continua vidrado na TV. Confira abaixo:

A atitude de Thiago desaprovou os internautas nas redes sociais. "Parece que ele DETESTA esses vídeos que ela faz e filma ele", analisou uma seguidora. "Deve ser comunhão total de bens, olha (risos), olha a cara dele", disse outra. "Que delícia de conversa unilateral", disparou uma terceira. "A felicidade dele nos vídeos dela é tão contagiante", declarou mais uma.