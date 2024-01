Xand Avião diz que Juliette não é cantora - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 17:00 | Atualizado 16/01/2024 17:16

Xand Avião usou as redes sociais nesta terça-feira (16) para se explicar após dizer que Juliette "não é cantora" durante participação no podcast G1 Ouviu. Após a repercussão da declaração, o cantor de forró contextualizou seus comentários.

De acordo com o músico, ele falava sobre as dificuldades que os cantores enfrentam ao longo da carreira nesta profissão quando declarou que "fizeram uma cantora” em Juliette, após a artista vencer o reality da Globo em 2021. “Falei até do caso do Natan, que está passando por um problema com a voz, e como a voz é importante a gente cuidar dela direito. E com o meu próprio aprendizado, comecei a fazer fono há dois anos”, explicou Stories do Instagram.

"Quando falei da Ju, dizia exatamente isso. Que ela ainda não está totalmente pronta como cantora, mas que com toda certeza vai ser uma gigante. Digo isso desde que ela saiu do BBB. Ela é artista, sim", explicou.

O cantor explica que se realmente achasse que a ex-sister não fosse uma cantora, não teria feito o convite para lançarem uma música juntos em seu novo projeto. "Ju, continuo te falando como te falei agora, não deixe ninguém te colocar pra baixo", completou.