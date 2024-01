MC Mirella fala sobre maternidade - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 16:38 | Atualizado 16/01/2024 18:19

MC Mirella abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e falou sobre sua rotina após o nascimento da primeira filha, Serena. Em conversa com os fãs, a cantora falou sobre ter relações sexuais no resguardo, mudanças no corpo e não ter contratado uma babá para ajudá-la por desconfiança.

A artista revelou que faltam 23 dias para o fim de seu resguardo e que não planeja quebrá-lo para ter relações sexuais com o companheiro, Dynho Alves. "Tô tanto tempo sem fazer alguma coisa que pra mim tá de boa", admitiu nesta terça-feira (16). "Vou esperar a recomendação do meu médico de 40 dias. Dia 9 eu estou liberada".

Mirella também contou que tem sofrido com a restrição de sono. "Tô igual zumbi, não durmo, tento conciliar com meus compromissos. Quando ela dorme e continuo sem dormir", explicou.

A ex-participante do reality show A Fazenda também desabafou sobre sua autoestima e mudanças no corpo após o nascimento de Serena. "Óbvio que quero que meu corpo volte ao normal, principalmente a barriga, era minha parte favorita do meu corpo. Mas não estou preocupada com isso", afirmou. "Linda independente de corpo (risos). Acho que eu me adaptaria tranquilamente, o problema é a pressão alheia mesmo que enche o saco".

Na conversa com os seguidores, Mirella revelou o motivo de não ter contratado uma babá para cuidar de Serena nos primeiros meses de vida. "Depois de tantas coisas na minha vida, eu me tornei totalmente desconfiada, desculpem, mas é isso", admitiu. "A bebê não sabe nem fala, eu não tenho ninguém de confiança pra ser babá dela, eu preciso confiar muito e quero tentar esperar até ela saber falar pelo menos até ter babá, assim ela consegue se comunicar e me contar as coisas", explicou Mirella.

De acordo com a artista, ela teme que a filha sofra maus tratos e não consiga comunicar para os pais. "Já vi tantos casos doidos (sei que não é todo mundo assim), mas tenho pavor! No momento minha mãe que me ajuda", completou.