Suzane Von Richthofen foi condenada por planejar assassinato dos pais em 2002 - Reprodução / Instagram

Suzane Von Richthofen foi condenada por planejar assassinato dos pais em 2002Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 15:15 | Atualizado 16/01/2024 15:20

Suzane Von Richthofen, responsável por arquitetar o assassinato dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, em 2002, está sendo acusada de enganar os clientes de seu ateliê de costura, o "Su Entre Linhas". Condenada há quase 40 anos de cadeia, ela abriu sua própria empresa e cumpre o restante da pena em regime aberto desde 2023.

Em menos de um ano, o perfil da loja de Suzane é um sucesso nas redes sociais e já conta com mais de 55 mil seguidores no Instagram. Lá, inclusive, ela garante que os produtos são confeccionados diretamente por suas mãos.

No entanto, de acordo com informações do colunista de True Crime Ullisses Campbell, do site "O Globo", uma de suas clientes se sentiu enganada. Segundo o autor da trilogia "Mulheres Assassinas" (Matrix), as mercadorias não estariam sendo mais feitas por Suzane Richthofen.

Os "fãs" acabaram descobrindo que, desde que engravidou, ela parou de confeccionar os artigos e selecionou uma equipe de três costureiras comandadas por sua ex-cunhada, Josiely Olberg, para ajudá-la na produção. Suzane, vale lembrar, está grávida de sete meses.

Pamela Siqueira, de 34 anos, foi a cliente responsável por desmascará-la. De acordo com Ullisses Campbell, a mulher realizou uma compra em dezembro de 2023, época em que Suzane Richthofen já estava morando com o atual namorado, o médico Felipe Zecchini Muniz, em Bragança Paulista.

Porém, quando a encomenda chegou em suas mãos, a cliente percebeu que na etiqueta dos Correios constava um endereço de Angatuba, local onde ela residiu nos últimos anos com um ex-namorado.

O endereço que consta no pacote pertence ao escritório de três advogados associados, sendo Jaqueline Domingues a profissional responsável por acompanhar o processo de execução penal da assassina.

Vale lembrar que, na última semana, o jornalista Ullisses Campbell revelou algumas informações sobre Andreas Von Richthofen , irmão de Suzane e único herdeiro da família.