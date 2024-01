Suzane Von Richthofen e o irmão, Andreas, durante enterro dos pais em 2002 - Reprodução / Divulgação: Folhapress

Publicado 11/01/2024 12:12 | Atualizado 11/01/2024 12:13

Muito discreto, Andreas Von Richthofen sempre se manteve longe das mídias desde o assassinato chocante dos pais, Manfred e Marísia Von Richthofen, arquitetado pela própria irmã, Suzane, em 2002. Após quase 22 anos do crime, a vida privada do rapaz voltou a ser comentada.

Ele, que se tornou o único herdeiro da fortuna da família, acumula atualmente dívidas que chegam a R$ 500 mil e abandonou diversos imóveis deixados pelos pais. À época dos fatos, Andreas ganhou em torno de R$ 10 milhões de herança.

Entre os bens, o irmão de Suzane Von Richthofen ficou com carros, seis imóveis, terrenos, a mansão onde a família morava, vendida posteriormente por R$ 1,6 milhão, além de dinheiro em aplicações no banco. De acordo com informações da coluna "True Crime", do jornalista Ulisses Campbell, no "O Globo", o rapaz enfrenta processos na Justiça de São Paulo.

Segundo o autor da trilogia "Mulheres Assassinas", Andreas Richthofen acumula dívidas de Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) e condomínios atrasados, chegando a um valor de R$ 500 mil devidos. Além disso, duas casas da herança foram ocupadas clandestinamente.

Por onde anda Andreas?

Durante a pandemia de Covid-19, o irmão de Suzane Von Richthofen refugiou-se em um sítio da família, localizado em São Roque, interior de São Paulo. No entanto, o paradeiro de Andreas é desconhecido desde janeiro de 2023, quando a irmã passou a cumprir pena em regime aberto.