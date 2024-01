Cariúcha, Jenny Miranda e Fábio Gontijo - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 09:18

Após rumores de que estaria vivendo um romance com o ex-marido de Jenny Miranda, ex-A Fazenda Cariúcha quebrou o silêncio e falou pela primeira vez sobre o assunto na última quarta-feira (10). Em entrevista ao colunista Erlan Bastos, do portal "EM OFF", ela negou qualquer envolvimento com Fábio Gontijo.

"Primeiro, adoro a Jenny, de paixão! Segundo, o Fábio é gay, está lá no Rio de Janeiro com um cara, sabe? Eu estou aqui em São Paulo, trabalhando!", contou a famosa. Após a repercussão do comentário, internautas passaram a criticar a postura de Cariúcha.

"Tão desnecessária expor pessoas assim", escreveu uma seguidora. "Ela queria o Lucas [Souza, ex de Jojo Todynho], mas ele não deu bola pra ela. Ela quis diminuir o pobre chamando de gay...agora esse", declarou outra.

Vale lembrar que Jenny Miranda e Fábio Gontijo anunciaram o fim do casamento em dezembro do ano passado. A mãe de Bia Miranda, à época, usou as redes sociais para contar que a relação chegou ao fim por desgaste. Até o momento desta publicação, Fábio não se pronunciou a respeito da declaração de Cariúcha.