Gabily e MC Poze curtem dia ensolarado juntos em casa de praia - Reprodução/Instagram

Gabily e MC Poze curtem dia ensolarado juntos em casa de praiaReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 21:54

Discretos, Gabily surgiu nos Stories do Instagram nesta quarta-feira (10) curtindo o dia ensolarado com seu atual affair MC Poze na casa de praia do cantor.

Os dois não apareceram juntos em fotos e vídeos publicados nas redes sociais, mas no Stories, a cantora surgiu usando um biquíni azul estampado para se bronzear na beira da piscina com a família do MC.

Gabily ainda mostrou detalhes do churrasco e surgiu cantando o hit do Pixote, aplicando protetor solar e falou sobre o período de férias.

Gabily curte dia na piscina Reprodução/Instagram

Já Poze também não publicou fotos com Gabily, mas compartilhou cliques no mesmo cenário com a família toda reunida no churrasco. "Obrigada por tudo Deus", declarou o músico.

De acordo com o Extra, MC Poze e Gabily engataram um romance em outubro de 2023. Os dois, já postaram registros juntos, mas não assumiram o affair. O cantor é pai de cinco filhos, com três mulheres diferentes e a ex-participante do reality De Férias com o Ex viveu affair com Neymar, em 2020.