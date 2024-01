MC Daniel e Yasmin Brunet - Reprodução/Instagram

MC Daniel e Yasmin BrunetReprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 16:25 | Atualizado 10/01/2024 17:00

O cantor MC Daniel usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para compartilhar um vídeo que recebeu de Yasmin Brunet antes da modelo entrar no BBB 24. A modelo está disputando o primeiro paredão da temporada do reality show da TV Globo.

No vídeo, Yasmin pede ajuda do ex-affair para apoiá-la e pedir voto para ela permanecer na competição. "Gafanhoto apocalíptico, o negócio é o seguinte: eu decidi ir. E assim, eu conto muito com a sua torcida aqui fora. Porque se eu sair e souber que você não torceu por mim, quando eu sair você está f*dido", brincou.

"Você não está entendendo, você está f*dido, se eu sair e não ver você postando coisa me apoiando", completou a sereia, como é chamada pelo fãs nas redes sociais.

"Vai ficar e mostrar pra geral que tu é luz (risos). Quem está esperando ela tombar vai quebrar a cara, anota aí", declarou o cantor, que ainda acrescentou a hashtag "fica Yasmin". Confira: