Publicado 10/01/2024 14:33 | Atualizado 10/01/2024 14:36

A influenciadora Lays Peace usou as redes sociais para fazer um sincero desabafo a respeito do público que acompanha seu trabalho. Ela, que também é acompanhante de luxo, implorou para que pais parem de pedir uma foto dos filhos ao seu lado.

"Vocês não tem noção de como eu fico quando tiro foto com criança. Fico extremamente mal. As crianças, quem me vê, me amam. Eu amo crianças e elas me amam", iniciou ela, explicando que, durante sua profissão, é um personagem para adultos.

"Só que as pessoas que vem tirar foto, tira com a personagem Lays Peace, porque gosta de mim, do meu trabalho. E aí, meu conteúdo não é para criança, me coloca pra tirar foto com criança e me sinto extremamente mal", continuou a influenciadora.

Na sequência, visivelmente incomodada com a situação, a garota de programa reforçou novamente para que evitem pedir para menores de idade tirarem registros com ela. "Fico com a consciência mega pesada, mas não tenho coragem de dizer não para uma criança. Sério, não façam isso comigo, é uma tortura psicológica", concluiu Lays Peace.

Após a repercussão do vídeo, internautas parabenizaram a atitude da famosa. "Nossa, não esperava, mas foi super sensata nas palavras!", escreveu uma. "Quem acompanha sabe o quanto ela é realista com as coisas", declarou outra. "Ela está certa, depois caem em cima", disse uma terceira.