Caio Castro e Daiane de PaulaReprodução / Instagram

Daiane de Paula rompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do fim de sua relação com Caio Castro. Os A bailarinarompeu o silêncio e se pronunciou a respeito do fim de sua relação com. Os rumores de que o namoro havia terminado começaram a circular nas redes sociais na última terça-feira (09), após a página "Segue a Cami", no Instagram, revelar a notícia.

Através de seus Storys no Instagram, Daiane confirmou que os dois realmente não estão mais juntos. "Irmãs, meu namoro foi lindo e perfeito enquanto durou. O namoro acabou há quase 1 mês já! Não houve desrespeito, nem nada. Começou leve, terminou leve", escreveu em uma imagem.

De acordo com informações do perfil "Segue a Cami", Caio Castro curtiu o Réveillon na companhia de um grupo de amigos na Bahia. Já a bailarina aproveitou a virada do ano em Pernambuco.

Ainda na última terça-feira (9), uma ex-participante do "Puxadinho" do "BBB 24" expôs nas redes sociais que recebeu mensagens de Caio Castro após revelar na entrevista com a produção do reality que tem um "crush" no artista.

"Me falaram que eu sou teu crush... Que história é essa, moça?", pergunta o ator, puxando assunto com a maquiadora Juliana Xavier.