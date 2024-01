Eduardo Leite assumiu namoro com Thalis Bolzan em julho de 2021 - Reprodução/Instagram

Eduardo Leite assumiu namoro com Thalis Bolzan em julho de 2021Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 15:26 | Atualizado 10/01/2024 16:24

Governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) oficializou regime de união estável com o médico pediatra Thalis Bolzan no final de 2023. De acordo com informações do site GaúchaZH, após assinarem o documento, os dois viajaram para Trancoso, na Bahia, e passaram o Réveillon com os amigos.

Ainda segundo a jornalista Taline Oppitz, do Correio do Povo, o casal também planeja formalizar relacionamento em 2024. Os dois planejam trocar alianças em uma festa de casamento no Piratini em setembro.

Em julho de 2021, Eduardo Leite se tornou o primeiro governador do Brasil a se assumir homossexual. Ele falou sobre sua sexualidade publicamente e também assumiu relacionamento com Thalis em entrevista ao programa Conversa com Bial, da TV Globo.

Conhecido como o "primeiro-cavalheiro" do Rio Grande do Sul, Thalis Bolzan tem 30 anos e nasceu em Espírito Santo. Os dois vivem um relacionamento a distância desde o começo, já que o médico faz especialização em endocrinologia pediátrica na USP, em São Paulo.