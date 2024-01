Alexandre Frota fala sobre programa de Virgínia Fonseca no SBT - Reprodução/YouTube/Instagram

Publicado 10/01/2024 16:03 | Atualizado 10/01/2024 16:51

Alexandre Frota revelou que recebeu convites para participar das novas atrações do SBT, mas rejeitou as propostas. Além disso, o ator alegou que não acredita no potencial do programa de Virgínia Fonseca de atrair nova audiência.

"Já no SBT fui chamado para fazer o Circo do Tirú e não aceitei. Fui chamado recentemente para estar ao lado da Chris [Christina] Rocha, no programa para combater [Luiz] Bacci e Datena, também não aceitei. Acho que a Daniela [Beyruti] deveria levar o Chacrinha para o SBT, resgatando sucessos que não tem mais espaço na TV. Sandra de Sá, Biafra, Ovelha, Kleiton & Kledir, Luiz Caldas, Beto Barbosa e sair da mesmice", declarou em entrevista ao jornalista Adriel Marques, da revista Contigo.

De acordo com Frota, também acha difícil que o número de seguidores da influenciadora digital será o responsável por alavancar a audiência do canal. "Não acredito em Virgínia Fonseca! Ela não vai migrar os seus 50 milhões de seguidores para TV. São dois públicos diferentes. A Globo já tentou fazer isso anos atrás, não deu certo", argumentou.

Por fim, ele sugeriu: "O SBT pode muito, agora é aguardar. E já deveriam ter colocado o Programa Livre de volta na grade com Otaviano [Costa]. Faz muito bem e o programa é uma grife do SBT".