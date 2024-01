Graciele Lacerda nega ter feito perfil falso para prejudicar Wanessa Camargo no BBB 24 - Reprodução/Instagram

Publicado 10/01/2024 18:30 | Atualizado 10/01/2024 20:00

Graciele Lacerda usou as redes sociais nesta quarta-feira (10) para rebater uma insinuação de que criaria um perfil fake no Instagram para criticar Wanessa Camargo no BBB 24. No ano passado, a noiva de Zezé Di Camargo foi acusada de criar uma conta para atacar os familiares do sertanejo, mas provou na Justiça que não foi a responsável pelos comentários.

Nos comentários de uma foto de biquíni, um internauta perguntou: "Não vai criar perfil falso pra espalhar mentira da Wanessa como você destilava o ódio?".

"Meu amor, quem fez os comentários, se você não sabe, já está provado na Justiça que não foi eu. Usaram de maldade um perfil que era meu com comentários para sujar meu nome. Mas Deus é fiel", rebateu Graciele.

Vale lembrar que durante o anúncio da participação de Wanessa Camargo no Camarote do BBB 24, a influenciadora fitness fez uma publicação no Instagram declarando torcida para a enteada. No entanto, Zilu Godoi, mãe da cantora, parece não ter gostado da mensagem de apoio.

“Vocês acreditam mesmo que essa senhora está torcendo mesmo pela Wanessa? É muita hipocrisia dela, deveria ficar de boca fechada”, disparou a ex-mulher do sertanejo Zezé.





