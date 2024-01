Adan Canto viveu o mutante mancha no filme X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido - Reprodução/20th Century Studios

Publicado 10/01/2024 21:13 | Atualizado 10/01/2024 21:27

Adan Canto, ator conhecido por Designated Survivor e por interpretar o Mancha Solar em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, morreu na última segunda (8), aos 42 anos.

De acordo com informações do Deadline, o artista lutava contra um câncer no apêndice. Canto já havia se afastado do elenco da série The Cleaning Lady, do FX, para cuidar da saúde e estava previsto para retornar na terceira temporada.

Adan Canto nasceu em Acuña, no México, e criado no Texas, nos Estados Unidos. Ele saiu de casa aos 16 anos para seguir o sonho de ser cantor e guitarrista na Cidade do México.

A carreira na atuação começou através de comerciais locais e programas de TV. Seu primeiro grande papel foi em The Following, série estrelada por Kevin Bacon. Em Designated Survivor, ele contracenou com Kiefer Sutherland. Já em X-Men: Dias de Um Futuro Esquecido, lançado em 2014, ele interpretou o mutante brasileiro Bryan Singer.

Canto deixa a esposa, Stephanie Ann Canto, e dois filhos pequenos, Roman Alder, de 3 anos, e Eve Josephine, de 1.