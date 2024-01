Rico Melquiades e Dayanne Bezerra - Reprodução / Instagram

Rico Melquiades e Dayanne BezerraReprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 08:47

O influenciador Rico Melquiades e a advogada Dayanne Bezerra decidiram selar a paz após saírem no tapa durante uma festa organizada por Carlinhos Maia em 2023. Na noite da última quarta-feira (10), os dois se reencontraram em outro evento e colocaram um ponto final na desavença.

Em imagens que circulam nas redes sociais, é possível perceber que o ex-A Fazenda e a irmã de Deolane Bezerra se abraçam enquanto conversam. Apesar de não ser possível ouvir o diálogo, é perceptível que fizeram as pazes.

Entenda o conflito

Tudo começou antes mesmo da festa de Carlinhos Maia. À época, Dayanne publicou em suas redes sociais uma suposta conversa de Matheus Freire, namorado de Rico Melquiades, falando sobre um acordo entre os dois no relacionamento.

A insinuação do print era de que o campeão de A Fazenda 13 estava sendo traído pelo companheiro. A irmã de Deolane Bezerra, porém, deletou a imagem logo em seguida. "Como é muito promíscuo, baixo e sujo o print, eu tenho medo de cair meus Stories", justificou.

Os dois, então, finalmente se encontraram no evento de São João e Rico decidiu tirar satisfação diretamente com a advogada. Em vídeos que circularam nas redes sociais na época, é possível observar que Gabi Melquiades, irmã do influenciador, joga bebida no rosto de Dayanne.

Após a confusão, ela publicou em suas redes sociais algumas imagens mostrando arranhões em partes de seu corpo, além de alegar que teve um dente quebrado.