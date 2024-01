Luana Piovani comenta sobre relacionamento de Wanessa Camargo e Dado Dolabella - Reprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 10:41 | Atualizado 11/01/2024 10:45

Luana Piovani usou as redes sociais mais uma vez para comentar sobre a participação de Wanessa Camargo no BBB 24, da Globo, e o relacionamento da cantora com Dado Dolabella, seu ex-namorado. Após A atrizusou as redes sociais mais uma vez para comentar sobre a participação deno BBB 24, da Globo, e o relacionamento da cantora com, seu ex-namorado. Após relembrar a agressão que sofreu do ator no início dos anos 2000 , ela rasgou o verbo e explicou seu ponto de vista.

Em uma sequência de Storys em seu Instagram, a loira criticou o público que acompanha o reality show da TV Globo. "Papinho reto básico. Negócio da nova bíblia brasileira, que é o Big Brother, que as pessoas vivem seguindo, então é a nova bíblia brasileira, está todo mundo parado assistindo, e é claro que eu tinha que vir aqui falar", iniciou.

"Sobre o fato de que, uma vez que a Wanessa tá no Big Brother, todas as pessoas que estão com ela, também estão no Big Brother. Eu digo isso porque o ano retrasado, o pai dos meus filhos [Pedro Scooby] foi para essa joça e acabei que eu participei também", seguiu Luana.

Na sequência, a ex-esposa de Pedro Scooby mencionou novamente a agressão sofrida por Dado Dolabella enquanto os dois namoravam e afirmou que, independente do tempo, nada apaga o que foi feito. "Ela está lá, e ela está levando com ela o namorado. Que é um agressor, não importa se hoje ele come ou não carne, porque ele culpa o sangue, diz que batia em mulheres porque ingeria sangue", disparou.

Luana Piovani ainda relatou não ter sido a única mulher a denunciar Dado Dolabella à época. "Claro, que no Brasil, não aconteceu nada. Mas é bom que você saiba, isso se vocês quiserem ou tiverem algum tipo de consciência", destacou.

Por fim, ela reforçou que a participação da filha de Zezé Di Camargo também deixa em evidência seus familiares. "Só lembrar que a Wanessa muito querida, batalhadora, estudiosa, dona de seu destino, não está lá sozinha, está com a sombra de um criminoso ao lado dela", disse.

"Se você acha que tudo bem se relacionar com um cara que já agrediu quatro mulheres, parabéns, é uma escolha sua. Mas, de novo, o Brasil todo passar ano para um criminoso, é problema nosso", finalizou Luana Piovani.