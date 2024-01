Deborah Secco - Reprodução / Instagram

Publicado 11/01/2024 10:02

A atriz Deborah Secco participou do programa 'BBB - A Eliminação', no Multishow, e contou uma situação inusitada do passado. Ela, que é muito famosa, revelou que já sentaram do seu lado e não a reconheceram.

"Eu já sentei do lado de um cara no avião, estava decorando texto, e ele perguntou: 'O que você faz?'. Aí eu falei que sou atriz. 'Atriz? mas o que você faz?'", explicou ela. Na sequência, a artista disse que, na época, em 2001, estava atuando na novela das seis, da Globo.

"Aí eu falei 'Ah, eu faço de tudo, cinema, teatro, tv. 'Ah mas o que você faz na TV?'. Na época, eu era protagonista da 'A Padroeira'. Aí ele falou 'Novela? Nunca te vi em novela. Papel pequeno, elenco de apoio?'", continuou Deborah Secco.

"Não, por acaso sou a protagonista da novela", disse a atriz, arrancando gargalhadas de Ana Clara Lima, apresentadora da atração do Multishow. A famosa ainda contou que precisou mostrar o RG para provar ser ela mesma.

"Ah, vai querer me dizer que é a Deborah Secco? Tive que mostrar a identidade. Ele não estava zoando", finalizou.