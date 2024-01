Kamila Simioni em 'A Fazenda 15' - Reprodução / PlayPlus

Publicado 11/01/2024 11:28

Ex-participante de A Fazenda 15, Kamila Simioni denunciou o ex-marido por ameaças de morte. O caso foi registrado em Belo Horizonte, Minas Gerais, e confirmado pela Polícia Civil.

De acordo com informações da jornalista Fabíola Reipert, do portal "R7", na última quarta-feira (10), Simioni iria procurar a Corregedoria para descobrir quem vazou a notícia do Boletim de Ocorrência, que está em segredo de Justiça. Além disso, a famosa solicitou uma medida protetiva contra o ex-marido.

A assessoria da ex-A Fazenda, no entanto, não se pronunciou sobre a denúncia e apenas afirmou que a influenciadora busca descobrir quem espalhou a informação. Ainda segundo a polícia, Kamila Simoni já prestou depoimento e uma investigação foi aberta para apurar os fatos.