MC Bin Laden presenteou Lucas Luigi no 'BBB 24'Reprodução / TV Globo

Publicado 11/01/2024 11:44 | Atualizado 11/01/2024 11:44

Apesar de uma formação de paredão bastante tensa no BBB 24, da Globo, os brothers seguem em clima amigável dentro da casa mais vigiada do país. Na manhã desta quinta-feira (11), um registro emocionante de MC Bin Laden presenteando Lucas Luigi viralizou nas redes.

No vídeo em questão, o funkeiro aparece conversando com o colega de confinamento e o chama até o quarto. Assim que os dois entram no cômodo, Bin Laden entrega um tênis ao brother. "Independente de jogo, de nada. É de coração mesmo. Fica entre nós, ninguém precisa saber", declarou.

Luigi, por sua vez, não conseguiu segurar a emoção e caiu no choro com a atitude do famoso. MC Bin Laden fez questão de presentar o brother com o tênis ao perceber que o rapaz não tinha calçado. Ao final da conversa, os dois se abraçaram e seguiram para outro cômodo da casa.

Após a repercussão, internautas rasgaram elogios ao participante do BBB 24. "Quando o BBB altera a química do cérebro das pessoas. Nossa, que lindo", escreveu um. “Quando o ser humano vem de baixo e sabe da dor do próximo é assim! Parabéns!", declarou outro.