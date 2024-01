Cantor Hungria - Reprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 10:37 | Atualizado 16/01/2024 10:47

O cantor Gustavo da Hungria Neves, mais conhecido como Hungria, teve a comercialização de seu produto, o gel cola capilar 'El Brabo', suspensa pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa). A determinação foi publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (16).

Segundo a empresa, a suspensão e recolhimento da mercadoria é a "comprovação da fabricação de produto cosmético [...] com fórmula diferente da autorizada pela Anvisa". De acordo com o inciso 3 do artigo 64 da Lei nº6.360/ 1976, o fato comprova a falsificação do produto.

Além do gel cola 'El Brabo', um modelador capilar de mesmo nome também consta como "inativo" no banco de mercadorias regularizadas da Anvisa. Isso significa que "o produto não está mais regularizado na Agência, sendo proibida sua fabricação e importação".

"O produto pode se tornar INATIVO em três situações: se for cancelado por caducidade, cancelado a pedido ou cancelado por irregularidade", diz a instituição no site oficial. Nas redes sociais da linha de produtos do rapper Hungria, o gel cola capilar é vendido para "quem busca uma super fixação, brilho e aquele efeito molhado", diz a propaganda.

Até a publicação desta nota, o cantor não se pronunciou publicamente sobre o assunto.