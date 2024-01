Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa data - Reprodução / Instagram

Ana Hickmann e Edu Guedes são amigos de longa dataReprodução / Instagram

Publicado 16/01/2024 09:02 | Atualizado 16/01/2024 09:04

O apresentador e chef de cozinha Edu Guedes se pronunciou pela primeira vez após rumores de que estaria vivendo um relacionamento amoroso com Ana Hickmann tomarem conta da web na última segunda-feira (15). Em conversa com o site "Quem", ele negou que o romance seja real.

A notícia começou a circular nas redes sociais após o jornalista Ricardo Feltrin contar que os dois haviam engatado um romance ainda no final de 2023, logo depois do fim do casamento de Ana Hickmann com Alexandre Correa.

"O meu relacionamento com a Ana é de amizade", garantiu Edu Guedes à "Quem". A assessoria da famosa também chegou a se pronunciar sobre o assunto , negando os rumores.

"Não tem namoro, é mentira. O que pode ter levado ao surgimento dessa informação é o fato deles terem se encontrado no final do ano no mesmo resort. Mas os dois estavam lá com suas famílias, foi uma coincidência", informou a equipe da apresentadora da Record TV em nota ao "Gshow".