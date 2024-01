Tadeu Schmidt é parado em blitz da Lei Seca após apresentar o BBB 24 - Reprodução / TV Globo / Instagram

Tadeu Schmidt é parado em blitz da Lei Seca após apresentar o BBB 24Reprodução / TV Globo / Instagram

Publicado 16/01/2024 08:26 | Atualizado 16/01/2024 08:38

Tadeu Schmidt usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores uma situação que passou na madrugada desta terça-feira (16), no Rio de Janeiro. Acontece que o comunicador foi parado em uma blitz da Lei Seca logo após apresentar ao vivo o BBB 24, da Globo, que acabou por volta da uma hora da manhã.

Através de seus Storys no Instagram, ele posou ao lado dos três agentes da operação e brincou com o ocorrido: "Para não perder o costume... todo ano tem", escreveu na imagem. Na noite de segunda-feira (15), o jornalista comandou a dinâmica do 'Sincerão' - substituta do clássico 'Jogo da Discórdia', famoso também por sempre encerrar tarde.

No entanto, nesta edição do reality show, o diretor de TV Boninho decidiu inovar e fez uma grande mudança em algumas atividades do programa. O 'Sincerão' contou apenas com a participação direta do líder da semana, Lucas Henrique, e os três brothers emparedados, Davi, Beatriz e Lucas Pizane.

Com isso, a exibição do BBB 24 não se estendeu muito e terminou rapidamente. Tadeu Schmidt ainda aproveitou a ocasião para mandar um recado à jornalista Renata Lo Prete, âncora do 'Jornal da Globo', brincando que estava entregando a grade da emissora cedo."Lo Prete, olha aqui, oh", se divertiu ele, mostrando o relógio e mandando um beijo à colega de profissão.