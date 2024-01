Sidney Magal - Reprodução / TV Cultura

Publicado 16/01/2024 12:02

O cantor Sidney Magal participou do programa "Roda Vida", da TV Cultura, na última segunda-feira (15), e falou um pouco sobre sua vida pessoal. Ao longo da entrevista, o artista se declarou bissexual, apesar de nunca ter se relacionado com pessoas do mesmo sexo.

"Eu me dou o direito de dizer que sou, apesar de nunca ter experimentado nenhuma experiência bissexual. O fato de você entender que você é um ser humano, que tem desejos, que você tem o direito de se direcionar para esse prazer que você quer ter. E esse prazer pode ser com pessoas do mesmo sexo, ou não", explicou ele.

Na sequência, o famoso revelou que já sentiu desejo de se relacionar com outro homem no passado. "Antes até de ser conhecido como Sidney Magal, eu tive um grande amigo, argentino, que era bailarino. Ele era uma pessoa tão cativante, tão emocionante, que eu comecei a duvidar da minha sexualidade (...) Conversamos muito sobre isso. E ele falou: se você estiver livre a à vontade, conte comigo. Depois acabou, passou, e nunca mais aconteceu", contou.

“Me dou o direito de dizer que sou bissexual, apesar de nunca ter experimentado”, declara Sidney Magal no #RodaViva. pic.twitter.com/VxlljjeGD6 — Roda Viva (@rodaviva) January 16, 2024

Em 2017, em entrevista à "Revista Época", Sidney Magal deu uma declaração parecida. Na ocasião, ele ainda afirmou nunca ter sentido "amor por outro homem". "Todo ser humano é bissexual, tem desejos variados, mas depois opta", iniciou.

E completou: "A crítica me chamava de gay, os maridos iam aos shows e gritavam 'viadinho'. Tenho um lado feminino, nunca escondi isso. Mas nunca tive amor por um homem, se é o que querem saber. Tive algumas admirações, mas nunca me apaixonei. Rolaria na boa, mas não aconteceu".