Amaury Lorenzo vive Ramiro na novela Terra e PaixãoGlobo/João Cotta

Publicado 16/01/2024 15:22 | Atualizado 16/01/2024 15:28

Ao que tudo indica, Amaury Lorenzo, que interpreta o Ramiro na novela Terra e Paixão, está solteiro! Discreto, o ator vivia um relacionamento com o diretor Sérgio Pires Lobato, de acordo com informações de Valmir Moratelli, da Veja.

Apontado como ex-companheiro do artista, Sérgio é jurado das escolas de samba do Carnaval de Vitória (ES) e também documentarista. Em seu perfil no Instagram, Lobato costuma compartilhar registros de viagens e seus projetos trabalhando em uma produtora audiovisual.

Sérgio também já ministrou oficinas de operação de câmera para jovens indígenas do Amazonas, os Katukina do Rio Biá ou Tükuna. Os projetos que ele foi responsável estão disponíveis no Futura Play, streaming do Canal Futura. O documentarista também já participou da Campanha da Secretaria Municipal das Culturas (SMC) de Niterói.