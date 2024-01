Virgínia Fonseca é processada por empresa de cosméticos - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 18:46 | Atualizado 16/01/2024 19:09

Virgínia Fonseca se envolveu em uma nova polêmica nesta terça-feira (16). A empresária está sendo processada após expor que uma marca de cosméticos continua utilizando sua imagem em publicidades, mesmo ela não trabalhando mais com a empresa.

“Galera! Não faço mais publicidade para a marca ‘ROSA SELVAGEM’. Parei de utilizar e automaticamente parei de divulgar. Qualquer patrocinado que vocês verem por aí, não acreditem”, declarou nos Stories do Instagram. “Estão usando minha imagem sem minha permissão. Já entramos em contato para retirarem, mas não retiram”.

"Eles estão fazendo patrocinado pelo MEU INSTAGRAM (risos). Parece piada, mas não é", declarou. Em seguida, a mãe de Maria Flor e Maria Alice pediu a ajuda dos fãs para comentar em postagem da marca para que não usem a imagem da influenciadora, mas os comentários foram restringidos.





A empresa se posicionou em nota publicada nas redes sociais e afirmou que resolverá o direito de imagem na Justiça. Confira o comunicado na íntegra:

"Com surpresa, a Rosa Selvagem teve conhecimento de que a sra. Virgínia estava informando em suas redes sociais que a associação à sua imagem vem sendo realizada contra sua vontade.

Diferente do alegado, a parceria comercial entre a marca Virgínia e a Rosa Selvagem é regulamentada por contrato que, apesar das vontades pessoais, deve ser integralmente respeitado. Em contrato, inclusive, existe cláusula de confidencialidade que, da mesma maneira, vem sendo descumprida pela Sra. Virgínia.

Portanto, em razão do conflito de interesses e da necessária observância do pactuado em contrato, a Rosa Selvagem esclarece que adotou as medidas processuais adequadas para solucionar a quebra contratual apresentada, confiando que a situação será resolvida da melhor maneira.

Por fim, a Rosa Selvagem esclarece que, também em virtude da confidencialidade contratualmente acordada, somente se manifestará novamente sobre o assunto judicialmente".