João Vítor Brum é agredido - Reprodução/Instagram

Publicado 16/01/2024 22:09 | Atualizado 16/01/2024 23:43

João Vítor Brum, repórter da Inter TV, afiliada da TV Globo no Rio de Janeiro, foi agredido na última segunda-feira (15) enquanto realizava uma reportagem. O jornalista fazia filmagens na Lagoa de Araruama, em Cabo Frio, sobre o desaparecimento de Pedro Lucas Rodrigues de Oliveira, de 18 anos.

De acordo com nota publicada pela emissora, o repórter estava no local com o cinegrafista Sidney Pontes para entrevistar familiares do jovem e registrar o trabalho dos bombeiros. A dupla teria recebido permissão da família do desaparecido para realizar as filmagens, mas um suposto amigo de Pedro apareceu no local e agrediu João Vítor.

“Enquanto estava ali a trabalho, João Vítor Brum foi agredido covardemente por um suposto amigo do jovem desaparecido, que não apenas o atacou fisicamente, mas também danificou seu equipamento, jogando-o na lagoa. É inaceitável que um jornalista, que busca levar informações importantes à sociedade, seja vítima de tamanha violência”, diz trecho da nota assinada pelo diretor de jornalismo da emissora, Rolf Danziger. O repórter teve apenas escoriações leves.

Segundo o comunicado publicado no Instagram, a emissora tomará todas as medidas necessárias para que o agressor seja punido pela agressão. "É inaceitável que um jornalista, que busca levar informações importantes à sociedade, seja vítima de tamanha violência. Quando um profissional da imprensa é agredido, a liberdade de imprensa também é atingida, prejudicando a toda a sociedade. A Inter TV não apenas repudia veemente essa agressão covarde, mas também informa que tomará todas as providências legais cabíveis para responsabilizar o agressor pelos seus atos", afirmou.

"Agredir um repórter não é apenas um ataque ao indivíduo, mas um atentado à liberdade de expressão e ao papel vital da imprensa em uma sociedade democrática. As imagens revelam que Brum tentou, de forma corajosa, usar seu tripé como barreira, mas a agressão continuou", prosseguiu.

"Este ato brutal é um alerta para a necessidade de proteção e respeito aos jornalistas, que desempenham um papel fundamental na busca pela verdade e na prestação de informações à comunidade. Nesse momento difícil, expressamos nossa solidariedade ao repórter João Vítor Brum. A Inter TV reafirma seu compromisso com a liberdade de imprensa e continuará a desempenhar seu papel vital na divulgação de informações relevantes à comunidade, superando adversidades como essa com resiliência e determinação", completou.