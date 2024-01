Amaury Lorenzo, de Terra e Paixão, é barrado em embarque no aeroporto - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 17:05 | Atualizado 12/01/2024 21:26

O ator Amaury Lorenzo, no ar na novela Terra e Paixão, da TV Globo, publicou um vídeo nos Stories do Instagram nesta sexta-feira (12) e registrou o momento em que passava por uma revista aleatória no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro.

“Tive que ficar descalço, sem conseguir embarcar. Com a desconfiança de que estou levando alguma coisa. Triste, né. Pois é... Deve ser meu cabelo, minha pele”, lamentou o intérprete de Ramiro na gravação

Enquanto o artista registrava a revista no vídeo, um policial se aproximou e pediu para Amaury interromper a filmagem: “Querido, não pode gravar aqui não”. Por fim, Lorenzo declarou: "A gente conversa depois".

Em nota, o aeroporto RIOgaleão afirmou que "repudia qualquer forma de discriminação e reafirma seu compromisso com a igualdade e a diversidade". Segundo a concessionária, o ator foi alvo da inspeção aleatória e embarcou normalmente após a fiscalização.



"A inspeção aleatória do Aeroporto Internacional Tom Jobim é definida por acionamento automático realizado pelo equipamento de Raio-X, que leva em conta um percentual de passageiros que passam por cada aparelho.

O mecanismo segue rigorosamente as normas estabelecidas na Resolução DAVSEC nº 02-2016 dos Procedimentos de Inspeção de Segurança regulamentados pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).



Durante a inspeção do Sr. Amaury Lorenzo, que foi conduzida com respeito e cordialidade pelos Agentes do aeroporto, outras pessoas também passaram pelo mesmo procedimento em outros equipamentos", diz p RIOgaleão.