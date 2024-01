Mara Marivilha no podcast PodZé - Reprodução/Instagram

Publicado 12/01/2024 16:43

Mara Maravilha participou do podcast PodZé essa semana e fez duras críticas a Angélica, Xuxa Meneghel e Daniela Mercury durante o programa.

Ao ser questionada sobre sua relação com a apresentadora, ela disparou: “Não gosto dela porque ela força a barra. Ela já tem o Luciano Huck e o povo lá que gosta dela… Mas se eu vê-la, falarei: ‘oi, tudo bem…’”, afirmou.

No programa, Mara falou sobre ter ficado fora da reunião das apresentadoras de programas infantis dos anos 90, que aconteceu no palco do Criança Esperança, da TV Globo, em 2023. No evento, Angélica, Xuxa e Eliana cantaram juntas e viralizaram nas redes sociais.

“Não desgosto de nenhuma, mas não sou amiga nem inimiga de nenhuma. Sou a única morena que reina no meio das loiras. Sou Mara Maravilha, não forço a barra. Elas são lindas, maravilhosas, eu também, e está tudo bem", explicou. "Meu nome é limpo. E eu vou continuar sendo eu. Eu canto e não tenho receio de recomeçar quantas vezes for necessário. Ninguém vive no pedestal. As torres mais altas caem”.

Mara também evitou falar muito sobre sua relação com a cantora Daniela Mercury: "Não gosto de falar dela, porque não vou falar nada que preste". No entanto, relembrou a participação da artista em seus programas de TV.

"Eu vou falar o lado bom da história. Ela era muito chegada com minha mãe, quando faltava artista, a gente chamava Daniela. Várias vezes. Mas foi ingrata. Aí Ivete começou a estourar, uma moça bacana, humilde, simples, original, falou que ia no meu programa, que ganhou concurso, que chupava picolé lá até a boca ficar inchada. Ela conta, mas eu não me lembro de nada disso. Enquanto uma carimba o mau-caratismo, a outra tem gratidão", completou.