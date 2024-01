Gypsy Rose arquitetou o assassinato da mãe, Dee Dee Blanchard - Reprodução / Instagram / Polícia do

Publicado 12/01/2024 15:06

O nome da jovem norte-americana Gypsy Rose Blanchard ficou entre os assuntos mais comentados nos últimos dias ao finalmente ganhar liberdade condicional após cumprir pena por assassinato de sua mãe, Dee Dee Blanchard, em 2015.

A moça, que atualmente tem 32 anos, se tornou uma verdadeira celebridade conhecida internacionalmente por sua história de vida, que ganhou produções audiovisuais como a série "The Act", disponível no catálogo da plataforma Lionsgate+.

Gypsy cresceu acreditando que possuía diversos problemas de saúde, incluindo leucemia. A mãe da jovem falsificava laudos médicos, além de fazê-la consumir remédios de alto risco por doenças das quais nunca fora diagnosticada.

Dee Dee possuía a Síndrome de Munchaüsen, também conhecida como transtorno factício, onde a pessoa simula sintomas que forçam o aparecimento de doenças que não existem. Aos 23 anos, Gypsy Rose percebeu que, na verdade tudo não passava de invenção da mãe e orquestrou o assassinato da matriarca.

Como Gypsy planejou assassinato?

Com a ajuda do namorado, que havia conhecido na internet, ela percebeu que tinha sido privada de viver a vida normalmente, além de sofrer manipulação e abuso psicológico da mãe. Após o ocorrido, Gypsy Rose Blanchard pode finalmente se libertar.

O fato da norte-americana ter passado parte da vida sendo submetida a tratamentos dos quais nunca precisou, surpreendeu o mundo muito mais que o crime em si. Gypsy foi condenada a 10 anos de prisão, enquanto o ex-namorado, cumprirá pena perpétua.

Após ganhar liberdade, ela criou uma conta no Instagram e já conta com mais de 8 milhões de seguidores. Em recente entrevista ao "F5", Gypsy afirmou que se arrepende do crime e que, se pudesse, teria buscado ajuda de outra maneira.

Atualmente, ela está casada e recebe muito apoio do pai, da irmã e da madrasta, que também foram enganados por Dee Dee Blanchard.