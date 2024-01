Babal Guimarães - Reprodução / Instagram

Babal GuimarãesReprodução / Instagram

Publicado 12/01/2024 10:56

O influenciador Babal Guimarães foi condenado por violência doméstica contra a ex-esposa, Tereza. O cunhado de Carlinhos Maia tentou recorrer, no entanto, o pedido foi negado, o tornando oficialmente culpado.

Ele também possui outro processo contra agressão, que corre em segredo de justiça, envolvendo Emily Garcia, sua ex-companheira. Em janeiro de 2023, a influenciadora prestou queixa contra o homem por violência doméstica e pediu uma medida protetiva de urgência.

Para quem não sabe, Babal Guimarães é irmão de, marido do humorista e influenciador Carlinhos Maia, dono do reality show da internet "Casa da Barra". Inclusive, Emily e o ex-esposo se conheceram durante um dos eventos do famoso.Os dois se casaram oficialmente em março de 2022 e são pais de Miguel, de dois anos. Recentemente, a influenciadora se envolveu em uma polêmica com a atual namorada de Babal . Na ocasião, Emily acusou a moça de falar mal de seu filho.