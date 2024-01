Ana Hickmann publica vídeo sobre reaproveitar materiais escolares do filho - Reprodução/Instagram

Ana Hickmann publica vídeo sobre reaproveitar materiais escolares do filhoReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 20:11 | Atualizado 11/01/2024 20:13

Internautas resgataram nesta quinta-feira (11) um vídeo de Ana Hickmann revelando que reaproveita os materiais escolares do filho, Alezinho. No entanto, muitos acreditaram que o registro era recente e criticaram a atitude da modelo.

O trecho se trata de um vídeo publicado no canal de YouTube da apresentadora da Record TV, publicado em fevereiro de 2022. "Já recebi a lista de materiais escolares que ele precisa e já fizemos uma reciclagem. Tirei um pouco de lixo e a gente vai reaproveitar pasta, vai reaproveitar estojo", afirma Hickmann.

"Sim, aqui a gente reaproveita mesmo. Mesmo podendo comprar novo. Se está bom, pode usar de novo. Não tem porque ficar trocando e gerando lixo", explicou.

Nos comentários, muitos internautas acreditaram que o vídeo é recente e foi gravado após o divórcio da apresentadora com Alexandre Correa e criticaram a atitude. "Quem vê parece que ganha salário mínimo", disparou uma. "Todo mundo faz isso pare de se fazer de coitada, o teu salário é alto", detonou outra. "Gente ela está dando exemplo para pessoas consumistas", defendeu uma terceira.

A modelo realizou um levantamento detalhado das dívidas acumuladas pelas empresas que tinha em sociedade com o ex-marido e de acordo com a colunista Mônica Bergamo, do jornal Folha de S. Paulo, a apresentadora tem dívidas de R$ 26 milhões.