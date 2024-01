Márcia Dantas deixará a bancada do SBT Brasil - Reprodução/Instagram

Márcia Dantas deixará a bancada do SBT BrasilReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 16:20 | Atualizado 11/01/2024 16:21

Cesar Filho foi escolhido para assumir a bancada do SBT Brasil após a saída de Márcia Dantas e Marcelo Torres do principal telejornal da emissora de Silvio Santos. Após ser substituída no programa, a jornalista ironizou a troca de apresentadores.

Na bancada do programa há quatro anos após a saída de Rachel Sheherazade, em 2020, Márcia publicou um vídeo nos Stories do Instagram na tarde da última quarta-feira (10) fazendo piada com a situação.

“Buenas tardes, buenas tardes. Vamos gravar a chamada. Aproveitem o ‘veja hoje’, porque não vai durar muito”, declarou na gravação, colocando a mão na boca em para esconder uma risadinha.

Márcia Dantas toda trabalhada no deboche, depois de perder a vaga de âncora do #SBTBrasil. pic.twitter.com/aQL9UZRO6n — Silvinho (@silvinhotv) January 10, 2024

Nas redes sociais, a atitude de Márcia dividiu opiniões. “Se fosse na Globo ela iria ser demitida pra ontem, não imagino a Renata Vasconcelos fazendo isso”, disse um. “Clima ótimo no SBT! Deixa o Ratinho voltar ao vivo”, brincou outro. “Injustiçada total e ainda mais o Marcelo que tá a anos na apresentação do jornal, o jornal precisa de um fôlego e deveriam investir nos dois”, afirmou um terceiro.