José Roberto Burnier - Reprodução / TV Globo

José Roberto BurnierReprodução / TV Globo

Publicado 11/01/2024 14:07

O jornalista Marcelo Pereira, da Globo, teve seu estado de saúde atualizado. Na quarta-feira (03), o 'garoto do tempo' do telejornal "Hora 1" precisou ser socorrido às pressas após sofrer um mal súbito.

Ele segue internado em um hospital de São Paulo, com quadro estável, mas sem previsão de alta. Na última quarta-feira (10), a emissora enviou uma nota à imprensa confirmando a internação do funcionário.

"O Hospital e Maternidade Ribeirão Pires informa que o paciente Marcelo da Silva Pereira deu entrada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no dia 6 de janeiro, com quadro de dor abdominal com pequena instabilidade hemodinâmica. Sua condição clínica evoluiu com melhora e, depois de equilibrado, pôde ser encaminhado para a unidade de internação na terça-feira (9). O paciente segue na unidade de internação sem previsão de alta, mas com quadro estável", informaram.

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Marcelo Pereira (@marcelopereiratv)

Outro jornalista da Globo também passou mal

Nos últimos dias de 2023, o jornalista José Roberto Burnier, âncora do jornal local SP2, também passou mal durante seu plantão de Ano-Novo na emissora e precisou realizar uma cirurgia de emergência no coração. Sem saber que estava infartando, o profissional da TV Globo dirigiu até o hospital.

José Burnier já está em casa e segue em recuperação. "Alta! Graças a Deus, à equipe do Dr. Roberto Kalil Filho, à enfermagem do Hospital Sírio Libanês, aos amigos e à minha querida família, Rubia, Júlia e Olivia. Vida que segue!", escreveu ele legenda de uma publicação em seu perfil.