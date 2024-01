Corpo de Carlos Henrique Medeiros foi encontrado em quintal - Reprodução/Instagram

Corpo de Carlos Henrique Medeiros foi encontrado em quintalReprodução/Instagram

Publicado 11/01/2024 18:30 | Atualizado 11/01/2024 18:46

O inquérito da Polícia Civil revelou a causa da morte do youtuber Carlos Henrique Medeiros, 26 anos. As investigações concluíram que o jovem sofreu uma overdose após usar cocaína e teve seu corpo enterrado em um quintal em Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo, no dia 24 de dezembro.

O laudo necroscópico confirmou a suspeita de que ele teria morrido enquanto tinha relações sexuais após usar cocaína. O exame apontou que havia 31 mg/ml no sangue do youtuber.

Henrique Medeiros, como era conhecido nas redes sociais, desapareceu na noite de Natal e seu corpo foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros no quintal da casa de amigos do rapaz, em 30 de dezembro. No dia seguinte, Renan José, de 28 anos, e Caroline Mello, de 24, se entregaram à polícia e prestaram depoimento.

O casal informou a polícia que Henrique passou mal enquanto tinha relação sexual com a irmã de Caroline, de 16 anos. De acordo com informações do portal g1, o casal teria se desesperado e enterrado o corpo no quintal. O youtuber e Renan eram amigos de infância.