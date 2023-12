Emily Garcia detonou atual namorada de seu ex, Babal Guimarães - Reprodução / Instagram

Publicado 02/12/2023 17:51 | Atualizado 02/12/2023 18:18

Emily Garcia agitou as redes sociais na tarde deste sábado (02), após supostos áudios comprometedores da influenciadora vazar. Nos registros, ela pede para que a conta da atual namorada de seu ex, Babal Guimarães, seja excluída do Instagram.

Após a repercussão, a ex-cunhada do marido de Carlinhos Maia prontamente negou. No entanto, momentos depois, acabou confessando que realmente enviou os áudios. De acordo com ela, o pedido aconteceu em um momento de revolta ao descobrir que a mulher estava criticando seu filho, Miguel.

"Queria que a conta caísse porque tudo que ela vinha ganhando de seguidores eram através de 'brigas' comigo e continua sendo. Eu assumo, chega de uma vez por todas e não quero dar continuidade nesse assunto. Não vou me vitimizar, mas só eu sei o que passei com essa galera e esses 'amigos', os deboches, etc. Hoje f*da-se, já me libertei faz um tempo e chega", escreveu Emily, reforçando que os áudios são antigos.

"Pronto, sua fuleira, vai pra pqp, toma mais engajamento pra você porque é só assim que você consegue. Faz tempo que você e essa turminha pra mim, morreu. Com meu nome você não surfa em engajamento mais. Chega. Agora se essa turminha falar mais uma vez do meu filho, a gente se resolve pessoalmente", disse ela em outro trecho.

Antes da amiga de Carlinhos Maia confirmar a situação, Crislayne Monteiro, atual namorada de Babal Guimarães, se pronunciou a respeito do vazamento. "Está tão obcecada por mim! Passada! E olha que só tenho apelido, imagina…", disparou.